Böller verursachen Brände in Lingen

Lingen Im Strootgebiet in Lingen sind in den vergangenen Tagen immer wieder Böller gezündet worden. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gibt, meldeten sich am Montagabend erneut mehrere Anrufer und teilten mit, dass wieder Knaller angezündet worden seien. Die Polizei fuhr daraufhin in den Brunnenpark. Sie konnten zunächst die Verursacher nicht ausfindig machen. Zwei Männer hielten sich jedoch im Nahbereich des Brunnenparks auf und wurden schließlich kontrolliert. Durch die Explosion des Knallers fing ein Baumstamm Feuer. Eine Anwohnerin und die Polizeibeamten löschten den Baum und mehrere Glutnester im trockenen Gras.

Zwei Stunden später warf laut Polizei einer der zuvor kontrollierten Männer einen Böller in einen Garten der Friedrichstraße. Das Laub fing daraufhin Feuer, konnte durch die Feuerwehr Lingen jedoch schnell gelöscht werden. Bei einer Durchsuchung des 39-jährigen Mannes konnten weitere Böller gefunden werden. Er und sein ebenfalls 39-jähriger Begleiter stehen nun in Verdacht, auch in den vergangenen Tagen Knaller angezündet und dadurch Sachschaden verursacht zu haben.

„Nur durch großes Glück und das schnelle Einschreiten der Feuerwehr breitete sich der Brand nicht weiter aus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.