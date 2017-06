Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle in Lingen

Zwei Männer haben in der Nacht zu Sonnabend in Lingen eine Tankstelle überfallen. Sie bedrohten die Angestellte mit einem Messer und griffen dann in die Kasse. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die Polizei sucht Zeugen.