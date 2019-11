Betrunkener bedroht Polizisten mit Messer in Lingen an

Lingen Am Sonntagabend wurden zwei Beamte der Polizei in Lingen von einer betrunkenen Person mit zwei Messern bedroht. Das berichtet die Polizei am Montag. „Zuvor wurde im Bereich der Rheiner Straße eine männliche Person gemeldet, die dort versuche, Autos anzuhalten. Als die Beamten den Einsatzort erreichten, flüchtete die Person zunächst in ein Wohnhaus“, heißt es in der Mitteilung.

Als der betrunkene 35-Jährige kurze Zeit später die Wohnung wieder verließ, kam er mit zwei Messern bewaffnet auf die Polizisten zu. Auch nach der einer Aufforderung der Polizisten, ließ der Täter die Messer nicht lassen. „Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray ließ der Mann die Messer fallen und konnte überwältigt werden. Auch bei der Ingewahrsamnahme leistete der Beschuldigte erhebliche Gegenwehr“, berichtet die Polizei.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Die Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.