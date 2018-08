Empfehlung - Autos prallen in Ladbergen nahezu frontal aufeinander

Ladbergen Bei einem Verkehrsunfall auf der Saerbecker Straße in Ladbergen sind am späten Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Audi Q7 und ein VW Touran waren nahezu frontal kollidiert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Um 21.34 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Verkehrsunfall an der Ecke Saerbecker Straße/Heidesch gerufen worden. An der Unfallstelle bot sich ein Bild der Verwüstung mit zwei total beschädigten Fahrzeuge und umhergeflogenen Trümmerteilen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/autos-prallen-in-ladbergen-nahezu-frontal-aufeinander-247026.html