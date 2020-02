Empfehlung - Vortrag über spannende Fälle der Rechtsmedizin in Sögel

Sögel Prof. Dr. Klaus Püschel behandelt dabei Mordfälle wie Klaus Störtebeker, Fritz Honka, Uwe Barschel und „Sexy Cora“ bis hin zu weniger bekannten Tätern beziehungsweise Morden. Klaus Püschel ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit vier Jahrzehnten ist er ein gefragter Experte seines Faches, und das nicht nur im Obduktionssaal. Püschel hat, wie er selbst sagt, alles gesehen, analysiert und rekonstruiert, was Menschen anderen Menschen antun können. Dieses Wissen hält er in verschiedenen Büchern fest und gibt es so Interessierten weiter. Nach drei Veröffentlichungen mit der Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher (unter anderem „Der Tod gibt keine Ruhe“) hat er in seinem jüngsten Werk „Wahrheit – Tote haben Recht(e)“ mit dem Polizeibeamten a.D. Martin Erftenbeck sowie der Staatsanwältin Dr. Annette Marquadt zusammengearbeitet. Anhand von realen Fallgeschichten geben die drei Autoren, Einblicke in die Kooperation von Rechtsmedizin, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft bei der Lösung von wahren Mordfällen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/aus-erster-hand-spannende-faelle-der-rechtsmedizin--344483.html