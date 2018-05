Aufsitzmäher brennt aus auf Bauernhof in Emsbüren

gn Emsbüren. Plötzlich hat der Anbau eines Stallungsgebäudes an der Hanwische Straße in Emsbüren am Sonnabend in Brand geraten. Das Feuer war vermutlich von einem Aufsitzmäher ausgegangen. Dieser stand im Stallgebäude. Die Freiwillige Feuerwehr Emsbüren wurde um 14.53 Uhr alarmiert und rückte mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften an. Sie löschten den Brand, bevor dieser auf die angrenzenden Gebäude übergreifen konnte. Der Aufsitzmäher wurde ein Raub der Flammen und ein Teil des in dem Schuppen gelagerten Brennholzes sowie das Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt war erheblicher Sachschaden entstanden.