Anzahl der Wolfrisse in Deutschland um 25% gestiegen

Osnabrück Allein in Niedersachsen kamen laut Auflistung der sogenannten Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 494 Nutztiere zu schaden. In keinem anderen Bundesland war der Schaden höher. In den allermeisten Fällen handelte es sich bei den Opfern um Schafe. Ein Jahr zuvor waren es laut DBBW, die die Zahlen der Länder zusammenträgt, noch 551 getötete, verletzte oder vermisste Nutztiere. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/anzahl-der-wolfrisse-in-deutschland-um-25-gestiegen-333177.html