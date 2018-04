Empfehlung - Abgeordneter Jens Gieseke erneut für Europa nominiert

ma/gn Fürstenau. Der 46-jährige Rechtsanwalt ist seit vier Jahren als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Gieseke stammt aus Lathen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Gieseke lebt jetzt mit seiner Familie in Sögel. Im Europaparlament hat Gieseke sich laut Pressemitteilung „vor allem in Mobilitäts- und Umweltthemen einen Namen gemacht“. So war er verantwortlich für den Bericht zur Luftqualität in Europa und hat „maßgeblich im Abgasuntersuchungsausschuss für Aufklärung gesorgt“. Er sei Berichterstatter seiner Fraktion für die Überarbeitung der CO2-Grenzwerte bei Pkw. „Ich habe mich für eine ambitionierte Umweltpolitik eingesetzt. Gleichzeitig müssen Grenzwerte aber auch realistisch sein. Das haben nicht alle Politiker in Brüssel verstanden“, so Gieseke. Der Politiker ist einer von vier Europa-Abgeordneten der CDU Niedersachsen. „Es gilt wieder einen guten Platz für ihn auf der Landesliste zu erreichen. Das sollte gelingen, denn er hat einen ausgezeichneten Job gemacht“, betont der Bezirksvorsitzende der CDU Mathias Middelberg. 2014 erreichte Jens Gieseke über Listenplatz vier den Einzug ins EU-Parlament. Dieses Mal könnte es nach Informationen unserer Zeitung zu Listenplatz drei oder sogar zwei reichen. Die Wahl findet am 26. Mai 2019 statt. Am 1. Dezember 2018 entscheide eine Vertreterversammlung der CDU Niedersachsen über die Rangfolge der Landesliste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/abgeordneter-jens-gieseke-erneut-fuer-europa-nominiert-229606.html