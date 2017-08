A31 Richtung Oberhausen nach Unfall gesperrt

gam Lohne Ein Auto ist auf der A 31 zwischen Lohne und Emsbüren am Montagmorgen auf einen Opel aufgefahren. Dieser wurde durch den Aufprall an die Leitplanke geschleudert. Aktuell befreit die Feuerwehr Lohne den schwer verletzten Opelfahrer aus dem Auto. Ein Rettungshubschrauber wird ihn im Anschluss in ein Krankenhaus bringen. Für die Rettungsarbeiten musste die Autobahn Richtung Oberhausen gesperrt werden. Wann diese wieder aufgehoben werden kann, ist noch nicht bekannt.

