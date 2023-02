/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Zwei weitere Lawinenopfer in Österreich

In den Alpen fiel in den vergangenen Tagen regional deutlich mehr als ein Meter Neuschnee. Es herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Allein in Tirol werden Dutzende Lawinen gezählt.

© Zoom.Tirol/APA/dpa Bergretter im Einsatz im Bereich Fieberbrunn. Die Lawinensituation in Österreich hat für zahlreiche Rettungseinsätze gesorgt. Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa

Von dpa