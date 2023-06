/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Zwei Verletzte in Dortmunder Fitnessstudio - fünf Festnahmen

Erneut werden in einem Fitnessstudio im Ruhrgebiet Menschen schwer verletzt. Nach Duisburg kommt es am Montag in Dortmund zu Gewalttätigkeiten.

© Carsten Rehder/dpa In Dortmund wurde wegen einer unklaren Gefährdungslage in einem Fitnessstudio ein größeres Polizeiaufgebot angefordert. (Archiv) Foto: Carsten Rehder/dpa

Von dpa