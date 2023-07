/ Lesedauer: ca. 2min Unglück Zwei Tote bei Busunfall in Frankreich

Etwa 50 Fahrgäste sitzen in dem Bus, der am Freitagmorgen iin der Nähe von Paris in einen Graben stürzt. Mehr als 30 Menschen werden verletzt.

© Bertrand Guay/AFP/dpa Rettungskräfte an der Unfallstelle in Mézières-Sur-Seine. Foto: Bertrand Guay/AFP/dpa

Von dpa