Energie Zwei Stromausfälle in Ludwigsburg kurz hintereinander

Dunkle Stunden in Ludwigsburg: In der baden-württembergischen Stadt ist zweimal kurz hintereinander der Strom ausgefallen. Betroffen war in beiden Fällen der gleiche Stadtteil.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild Im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil ist zweimal hintereinander der Strom ausgefallen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Von dpa