/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Nach Schüssen nahe Schule: Unterricht wird abgebrochen

Am frühen Morgen fielen in der Nähe einer Grundschule in Bramsche Schüsse. Ist die Gefahr gebannt?

© Festim Beqiri/TV7News/dpa Polizisten sperren in Bramsche die Straße ab, nachdem zwei Menschen von Schüssen verletzt worden waren. Foto: Festim Beqiri/TV7News/dpa

Von dpa