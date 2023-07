/ Lesedauer: ca. 3min Katastrophe Zwei Jahre nach der Flut: Wie weit ist der Wiederaufbau?

Die tödliche Flutkatastrophe hat 2021 im Westen Deutschlands Chaos hinterlassen. Seitdem wird auch in Rheinland-Pfalz wieder aufgebaut. Was steht zwei Jahre später wieder - und was nicht?

© Thomas Frey/dpa Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe: die Reste der zerstörten Nepomukbrücke an der Ahr. Foto: Thomas Frey/dpa

Von Mona Wenisch, dpa