Szene „Zug der Liebe": Technofans tanzten durch Berlin

Wie kann man auf soziale Vereine aufmerksam machen, die sich für Menschen in humanitärer Not einsetzen? Zum Beispiel mit einer Technoparade. So geschehen in Berlin.

© Joerg Carstensen/dpa Ein Feiernder trägt ein Schild mit der Aufschrift „Nächstenliebe statt Rohstoffkriege“ bei der Technoparade Zug der Liebe durch Berlin. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Von dpa