Sprache „Zeitenwende" zum „Wort des Jahres" gekürt

Die großen Krisen schlagen sich auch in der Wahl zum „Wort des Jahres“ nieder. Am Ende setzt sich ein Begriff durch, der in engem Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine steht.

© Frank Rumpenhorst/dpa Die großen Krisen schlagen sich auch in der Wahl zum „Wort des Jahres“ nieder. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Von dpa