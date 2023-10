/ Lesedauer: ca. 2min Musiktheater „Wüstenblume“ als Musical

In wenigen Tagen feiert das Musical „Wüstenblume“ in München seine Deutschland-Premiere. Der Komponisten Uwe Fahrenkrog-Petersen erzählt, worum es in dem Stück geht.

© Peter Kneffel/dpa Der Komponist Uwe Fahrenkrog-Petersen hat die Geschichte der „Wüstenblume“ vertont. Foto: Peter Kneffel/dpa

Von dpa