Vorhersage Wolkenreich und nass im Süden, Sonne im Norden

So richtig kommt der Frühling in Deutschland noch nicht in Fahrt. Das Wochenende bleibt sehr wechselhaft, ab Montag ist Besserung in Sicht.

© Stefan Sauer/dpa Strandkörbe stehen bei stürmischen Wetter an der Düne am Strand des Ostseebades Binz. Foto: Stefan Sauer/dpa

Von dpa