/ Lesedauer: ca. 2min Aussichten Wochenende zeigt wenig Anzeichen von Hochsommer

Im Südosten Deutschlands und an der Nordsee ist mit Regen zu rechnen. In welchen Gebieten ist am Wochenende mit hochsommerlichem Sonnenschein zu rechnen?

© Patrick Pleul/dpa Blitze eines Gewitters leuchten am Abendhimmel im Osten des Landes Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/dpa

Von dpa