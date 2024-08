/ Lesedauer: ca. 2min Wettervorhersage Wochenende wird wechselhaft und kühler

Das Hochsommerwetter soll am Wochenende pausieren. Der Wetterdienst erwartet am Sonntag kühlere Temperaturen und teilweise Schauer. In der kommenden Woche soll es wieder anders aussehen.

© Patrick Pleul/dpa Am Sonntag erwartet der Wetterdienst Temperaturen von bis zu 24 Grad. (Archivfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa

Von dpa