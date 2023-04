© Uncredited/Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT)/AP/dpa

Dieses vom japanischen Wettersatelliten Himawari-8 aufgenommene und vom Nationalen Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt den Zyklon Ilsa, der sich der australischen Westküste nähert. Foto: Uncredited/Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT)/AP/dpa