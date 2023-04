/ Lesedauer: ca. 2min Baden-Württemberg Wieder Schüsse auf einen Wirt in Plochingen

Wieder Schüsse, wieder Plochingen, wieder ein Gastwirt: Szenen wie in einem Krimi müssen sich in der Nacht am Bahnhof abgespielt haben. Die Ermittler suchen nach dem Täter oder den Tätern.

© Kohls/SDMG/dpa Polizeibeamte sichern den Tatort in Plochingen ab, wo ein Mann angeschossen worden war. Foto: Kohls/SDMG/dpa

Von dpa