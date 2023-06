/ Lesedauer: ca. 1min Kriegsfolgen Weltkriegsbombe? - Hannoveraner müssen Wohnungen verlassen

Um die Stelle zu erkunden, an der eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wird, müssen rund 8100 Menschen am Sonntag in Hannover ihre Wohnungen verlassen. Wo können sie den Tag verbringen?

© picture alliance / Silas Stein/dpa Evakuierte Personen verlassen nach der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg die Herschelschule in Hannover (2017). (Archivbild) Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa

Von dpa