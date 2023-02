/ Lesedauer: ca. 2min Filmfestspiele Welcher Film gewinnt den Goldenen Bären?

Bei den Filmfestspielen in Berlin geht es am Samstagabend an die Vergabe der begehrten Trophäen. Auch Jurypräsidentin Kristen Stewart hat dann nochmal einen Auftritt.

© Christoph Soeder/dpa Die begehrten Berlinale-Trophäen sind bereit für ihre Vergabe. Foto: Christoph Soeder/dpa

Von dpa