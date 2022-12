/ Lesedauer: ca. 2min Übergriffe Weitere Festnahmen nach Nötigung an Silvester in Mailand

In der letzten Silvesternacht wurden mehrere Frauen in Mailand sexuell genötigt. Jetzt wurden weitere Verdächtige festgenommen. Der Fall erinnert an die Vorfälle in Köln 2015/16.

© Antonio Calanni/AP/dpa Vier Männern wird vorgeworfen, mehrere Frauen an Silvester auf dem zentralen Domplatz in Mailand sexuell genötigt zu haben. (Symbolbild) Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Von dpa