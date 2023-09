/ Lesedauer: ca. 2min Katastrophengebiet Weiter schwierige Lage in Marokkos Erdbebengebieten

Die Einsatzkräfte in Marokko stehen weiter vor großen Herausforderungen. Die Überlebenden sind in akuter Not, brauchen Lebensmittel und Trinkwasser. Derweil werden Niederschläge erwartet.

© Ximena Borrazas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Teenager beobachten im Dorf Imi N’Tala im marokkanischen Atlasgebirge die Suche nach einem möglichen Überlebenden. Foto: Ximena Borrazas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa