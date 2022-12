/ Lesedauer: ca. 2min Gesundheit Weihnachten mit Maske? - Grippefallzahlen weiterhin hoch

Weihnachten wurde in den vergangenen Jahren oft mit Abstand, Maske und in kleiner Runde gefeiert. Corona und die Grippewelle könnten auch in diesem Jahr für ungewöhnliche Festtage sorgen.

© Federico Gambarini/dpa Ein Weihnachtsmann mit einer Schutzmaske hängt als Weihnachtsbaumschmuck in einem Tannenbaum. Foto: Federico Gambarini/dpa

Von Mia Bucher, dpa