/ Lesedauer: ca. 2min Dürre Wasser-Rationierungen in Norditalien - Hitze in Franreich

Behörden berichten, dass es in den Regionen Piemont und in der Lambardei nach Wochen ausbleibenden Regens extreme Trockenheit herrscht. Der Pegelstand des Flusses Po sei so niedrig wie zuletzt vor 70 Jahren.