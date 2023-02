/ Lesedauer: ca. 2min Katastrophen Warum es in der Türkei immer wieder zu schweren Beben kommt

Die tektonischen Plattenverschiebungen sorgen in der Region immer wieder für heftige Beben. Das letzte mit einer Stärke von 7,0 ist noch gar nicht so lange her.

© Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa Ein starkes Beben hat im Südosten der Türkei und in Syrien mehrere Gebäude zum Einsturz gebracht, und es werden viele Opfer befürchtet. Foto: Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa

Von dpa