/ Lesedauer: ca. 5min Religion Warum eine Angelschnur Manhattan umspannt

Ob Baseball spielen oder Kinderwagen schieben: Eigentlich ist so etwas praktizierenden Juden am Sabbat außerhalb ihres Hauses nicht erlaubt. Trotzdem möglich macht das in Manhattan eine Angelschnur.

© Christina Horsten/dpa Jeden Donnerstagmorgen prüft Rabbi Moshe Tauber, ob der Eruv in Manhatten intakt ist. Foto: Christina Horsten/dpa

Von Christina Horsten, dpa