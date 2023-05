/ Lesedauer: ca. 2min Klimakrise „Warnung für die Welt“: Hitzewelle hat Südostasien im Griff

Rekordtemperaturen schon im Mai: Was sich derzeit wettertechnisch in Südostasien abspielt, ist laut Meteorologen nur ein Vorgeschmack - und sollte auch die Menschen in nördlicheren Teilen der Welt sorgen.

© Carola Frentzen/dpa Trügerische Idylle am Strand von Phuket: Ein Mann schützt sich dort vor der brütend heißen Sonne. Seit Tagen leiden die Menschen in weiten Teilen Südostasiens unter ungewöhnlich starker Hitze. Foto: Carola Frentzen/dpa

Von dpa