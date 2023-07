/ Lesedauer: ca. 4min Klimawandel Wann wird Hitze für Menschen gefährlich?

In Südeuropa kletterten die Temperaturen in diesem Sommer schon auf über 40 Grad, eine weitere Hitzewelle ist bereits vorausgesagt. Was können Bevölkerung und Urlauber tun?

© Thomas Warnack/dpa Ein Mann erfrischt sich im Donaubad in Sigmaringen unter einer Wasserfontäne. Foto: Thomas Warnack/dpa

Von Ulrike von Leszczynski, dpa