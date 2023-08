/ Lesedauer: ca. 3min Klima Waldbrände in Griechenland wüten weiter

Die Brände sind gnadenlos, der Wind heizt sie weiter an: Vielerorts verbringen die Menschen in Griechenland erneut eine Nacht in Angst vor dem Feuer - oder im verzweifelten Kampf gegen die Flammen.

© Achilleas Chiras/AP Feuerwehrleute versuchen, die Flammen in einem Wald im Dorf Avantas nahe der Stadt Alexandroupolis zu löschen. Foto: Achilleas Chiras/AP

Von dpa