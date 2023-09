/ Lesedauer: ca. 6min Gesellschaft Vom Olymp bis Nepal: Wie andere Länder mit Cannabis umgehen

In Uruguay gibt es das Rauschmittel längst legal in Apotheken, in Kalifornien in schicken „Dispensaries“. Thailand gilt als jüngstes Pot-Paradies - und Amsterdam hat neue Regeln.

© Anne-Sophie Galli/dpa Ein Sadhu (ein heiliger Mann) raucht Marihuana auf dem Gelände eines Tempels in Kathmandu. Foto: Anne-Sophie Galli/dpa

Von Carola Frentzen, dpa