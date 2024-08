/ Lesedauer: ca. 3min Heftige Regenfälle Volle Keller, überflutete Straßen: Unwetter über Deutschland

Unwetter lassen in einigen Regionen Deutschlands Bäume umstürzen und Keller volllaufen. In Bayern bleibt ein Eurocity liegen, in Ostfriesland wird ein Pflegeheim evakuiert.

© Ren� Priebe/dpa Nach einem schweren Gewitter steht ein Auto in Bruchsal bis zur Motorhaube im Wasser. Foto: Ren� Priebe/dpa

Von dpa