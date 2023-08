/ Lesedauer: ca. 2min Verkehr Vierter Toter nach schwerem Autounfall in Hannover

Bei einem Autounfall in Hannover sterben am Montag drei junge Menschen. Ein weiterer erliegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein Jugendlicher schwebt noch in Lebensgefahr.

© Moritz Frankenberg/dpa Zwei verunfallte Autos in Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Von dpa