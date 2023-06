/ Lesedauer: ca. 2min Schweden Stockholm: Ein Toter und drei Verletzte bei Schüssen

Seit Jahresbeginn hat es bis Ende Mai bereits 144 Schusswaffenvorfälle in Schweden gegeben. Am Samstag fallen in der Hauptstadt erneut Schüsse. Ein Mensch stirbt.

Von dpa