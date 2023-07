/ Lesedauer: ca. 2min Kurioses Vier Frankfurter Wolkenkratzer haben eigene Postleitzahl

Es gibt Gebäude, da kommt so viel Post an, dass es ein eigenes Sortierkriterium braucht - alle vier stehen in Frankfurt. So eine individuelle Zahlenfolge gibt es aber auch anderswo, aus anderen Gründen.

© Arne Dedert/dpa Zwischen den gläsernen Fassaden der Bankenstadt ist der Messeturm mit seiner charakteristischen Spitze zu sehen. Foto: Arne Dedert/dpa

Von dpa