Die Lagunenstadt Venedig will von Kurzbesuchern Eintritt verlangen, was weltweit Schlagzeilen macht. Bringt das was?

© Soeren Stache/dpa Venedig ist bei Touristen beliebt. Foto: Soeren Stache/dpa

Von Christoph Sator, dpa