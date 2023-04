/ Lesedauer: ca. 2min Waffengewalt USA: Teenager klingelt an falscher Tür und wird angeschossen

Kaum ein Tag vergeht ohne eine Nachricht zu Waffengewalt in den USA. In Missouri wird nun ein 16-jähriger Schwarzer angeschossen. Sein „Vergehen“: Er hatte sich in der Haustür geirrt.

© Gregor Fischer/dpa-Zentralbild/dpa Der Tatverdächtige wurde nach Polizeiangaben für 24 Stunden in Gewahrsam genommen worden, dann aber wieder freigelassen (Symbolbild). Foto: Gregor Fischer/dpa-Zentralbild/dpa

Von dpa