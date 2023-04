/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität USA: Polizei nimmt nach Geburtstagsparty Verdächtige fest

Bei der Feier sind am Samstag vier Menschen getötet worden, vier weitere Opfer schweben noch in Lebensgefahr. Die Polizei nahm nun einen dritten Verdächtigen in dem Fall fest.

© Kimberly Chandler/AP/dpa Kerzen mit den Namen der vier bei Schüssen getöteten Jugendlichen und Teddybären mit Abschlussmützen stehen vor dem Tanzstudio Mahogany Masterpiece in Dadeville, Alabama. Foto: Kimberly Chandler/AP/dpa

Von dpa