/ Lesedauer: ca. 1min Extremsportler US-Tour: Jonas Deichmann durchquert das Monument Valley

Der Athlet war Ende Juni in New York mit seinem Rad gestartet und in dreieinhalb Wochen bis nach Los Angeles gefahren. Nun ist er wieder auf dem Rückweg - zu Fuß.

© Markus Weinberg/Jonas Deichmann/dpa Der deutsche Athlet Jonas Deichmann fährt mit seinem Fahrrad eine Straße in den USA entlang. Foto: Markus Weinberg/Jonas Deichmann/dpa

Von dpa