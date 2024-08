/ Lesedauer: ca. 2min Musik US-Star Usher verschiebt kurzfristig Tournee-Auftakt

Nur wenige Stunden vor dem Tournee-Start verschiebt US-Sänger Usher das geplante Auftakt-Konzert in Atlanta. In einer Mitteilung an seine Fans erklärt er diesen Schritt.

© Brynn Anderson/AP/dpa US-Sänger Usher verschiebt seinen Tournee-Auftakt (Archivbild) Foto: Brynn Anderson/AP/dpa

Von dpa