„National Medal of Arts" US-Präsident Biden ehrt Springsteen und andere Künstler

Stars im Weißen Haus: Wegen der Coronapandemie fiel die Veranstaltung in den vergangenen Jahren aus - so ist die Verleihung der „National Medal of Arts“ auch für Joe Biden eine kleine Amtspremiere.

© Susan Walsh/AP/dpa US-Präsident Joe Biden überreicht dem Musiker Bruce Springsteen die National Medal of the Arts. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Von dpa