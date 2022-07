/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Unwetter: Zwei Verletzte in Tirol - Waldbrände in Südtirol

In der Nacht zu Samstag hat die Leitstelle Tirol in Österreich fast 200 Feuerwehreinsätze verzeichnet. Blitzeinschläge bei einem heftigen Gewitter haben in Südtirol mehrere kleine Waldbrände verursacht.