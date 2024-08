/ Lesedauer: ca. 3min Heftige Regenfälle Unwetter über Deutschland - Eurocity kollidiert mit Baum

Nach der Hitze nun der Starkregen: Vielerorts gibt es überflutete Keller und Straßen. Für einen Zug mit rund 260 Menschen an Bord endet die Fahrt in Bayern an einem umgestürzten Baum.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Nach der Hitze ziehen Unwetter über Deutschland. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa