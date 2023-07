/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Unwetter: Totes Kind in Serbien, Schäden in Kroatien

In Serbien fordert ein Unwetter das Leben eines zwölfjährigen Jungen. Auf der beliebten Urlaubshalbinsel Istrien in Kroatien richten heftige Stürme erhebliche Schäden an.

© Matija Habljak/PIXSELL/XinHua/dpa Die Sturmböen waren so stark, dass Teile eines Dachs in Zagreb auf Autos landeten. Foto: Matija Habljak/PIXSELL/XinHua/dpa

Von dpa