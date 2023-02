© Federico Gambarini/dpa

Die sechsjährige Nephete nimmt ihren Papa am Flughafen in Köln in Empfang. Mehrere Such- und Rettungsteams aus Deutschland sind nach tagelangem Einsatz im Erdbebengebiet der Türkei in die Heimat zurückgekehrt - und werden von jubelnden Menschen begrüßt. Foto: Federico Gambarini/dpa