/ Lesedauer: ca. 2min Umwelt Umweltbundesamt: Städte brauchen mehr Bäume und Schatten

Der Klimawandel sorgt auch in Deutschland für immer mehr heiße Sommertage. Tropennächte mit 20 Grad und mehr werden häufiger. Was kann zur Erleichterung der Menschen in den Innenstädten getan werden?